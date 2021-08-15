مدرسة الروابي للبنات: هجوم على مشهد "حبتين الكرز".. واشادة بأداء النجمات

لم يتوقف الجدل حول المسلسل الأردني مدرسة الروابي للبنات منذ ان طرحته منصة نتفلكس يوم الجمعة الماضي، واستطاع المسلسل المكون من 6 حلقات من إثارة الجدل بشكل كبير.

وحظي العمل الذي يتناول مشكلة التنمر في إحدى المدارس الخاصة بالعديد من التعليقات المتضاربة حيث أشاد عدد كبير بالتصوير والإخراج وفكرة العمل بالإضافة لأداء النجمات، وتناول قضايا تخص الفتيات بطريقة جريئة.

فيما قال آخرون إن العمل لا يتناسب مع بيئة المجتمع الأردني، معتبرين أنه لا يمثلهم، وأن تناول هذه القضايا يحمل اساءة للفتيات، كما أن الجرأة في الكلمات وبعض التصرفات مرفوضة.

مدرسة الروابي للبنات وانتقادات لبعض المشاهد

وتمكنت الفنانة الشابة اندريا طايع والتي جسدت دور مريم وهي الفتاة المجتهدة والمتعاونة التي تعيش أسوأ أيام حياتها بعد تنمر ليان والتي تجسد دورها الفنانة الشابة نور طاهر عليها وضربها لها، من حصد إعجاب الجمهور بشكل كبير نظرًا لأدائها المتفوق بالإضافة لجمالها الطبيعي واللافت.

في المقابل كان هناك انتقاد لبعض المشاهد مثل مشهد "حبتين الكرز" والذي أشارت فيه الطالبة ليان "نور طاهر" إلى صدر زميلتها مريم "اندريا طايع" من خلال السخرية من جسدها، حيث هاجم عدد كبير من الجمهور هذا المشهد بشكل خاص.

#مدرسه_الروابي_للبنات



تلي حب القصة الهادفه للمسلسل

ياريت يوضح النا ايش معنى حبتين الكرز

وهل هى🔞 ولا احنا مش فاهمين#الاردن pic.twitter.com/fjYaFGXbza — الحويطي عبدالله (@ALNAssfc) August 13, 2021

هذا وانتقد الجمهور ايَضًا بعض المشاهد التي جمعت فتيات الروابي بأصدقائهم الشباب، وخاصة في المشاهد الأخيرة من الحلقة الأخيرة وخلال تواجد ليان مع حبيبها ليث في المسبح.

وبالرغم من هذه الانتقادات استطاع العمل أن يحظى باشادات واسعة على صعيد تناول القضية وأداء النجمات الصاعدات والإخراج والتصوير، وحتى الأغاني التي تم اختيارها للأحداث.

قصة مسلسل مدرسة الروابي للبنات

ويروي المسلسل قصة مريم والتي لها صديقة وحيدة في المدرسة وهي دينا "يارا مصطفى" الفتاة الإيجابية والمرحة، وتتعرض مريم للتنمر من قبل ليان "نور طاهر" مما يدفعها للذهاب للمديرة فاتن "نادرة عمران" والتي تكون على علاقة جيدة مع ليان بسبب انها ابنة مسؤول مهم وتخبرها عن هرب ليان أكثر من مرة من الباص لمقابلة حبيبها.

وتقرر ليان الانتقام من مريم بمساعدة صديقتيها رقية "سلسبيلا" ورانيا "جوانا عريضة"، وتستدرجان مريم إلى مكان بعيد ويضربونها بطريقة وحشية تتسبب لذهابها إلى المستشفى.

ولا يتوقف الأمر هنا حيث وبعد عودة مريم من المستشفى تبرر ليان فعلتها بتحرش مريم بها وتشهد معها الطالبات، فيما تختار الطالبة المستجدة نوف "ركين سعد" الصمت وعدم الكشف على الحقيقة وهي الشاهدة الوحيدة على ما حصل.

وبسبب هذه الحادثة تعاني مريم من مشاكل نفسية وتبدأ بأخذ أدوية اكتئاب وزيارة طبيبة نفسية، وبعد العودة للمدرسة ترسم خطة للانتقام، وتقرر نوف مساندتها بالإضافة إلى دينا التي تنضم لهما في الخطة.

وخلال أحداث العمل وبسبب بعض التفاصيل تتراجع نوف عن الانتقام هي ودينا لتقرر مريم الاستمرار وحدها، وبعد انتقامها من رقية ورانيا تقرر الانتقام من ليان والمديرة فاتن.

إلا أن الانتقام من ليان لم يكن عاديًا حيث انها تخبر أخاها المتزمت بمكان تواجد شقيقته مع حبيبها، لينتهي العمل بعد أن يسمع المشاهد دوي إطلاق النار دون معرفة هل قتل حازم شقيقته ليان ام تراجع وأطلق النار في الهواء خاصة أنه كان يشعر بالتردد، ورأى البعض ان النهاية تحمل امكانية جزء ثانٍ من العمل وهو ما طالب به الجمهور متمنين أن لا تنتهي شخصية ليان.