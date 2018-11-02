ترشيح مايا دياب لجائزة عالمية كأفضل فنانة لبنانية

مايا دياب

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن ترشحها لنيل جائزة أفضل فنانة لبنانية ضمن حفل جوائز (BAMA) أي Big Apple Music Award العالمية.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ترشيحها وعلّقت عليها بالقول:(سعيدة كثيراً بترشيحي لحفل جوائز Big Apple Music Award كأفضل فنانة لبنانية)، حسب موقع الفن.

وكانت شاركت دياب الجمهور فرحتها بلقائها بالتمثال الذي أضيف لها ضمن متحف (مدام توسو) العالمي الشهير في مدينة إسطنبول التركية والذي ضمّ أيضاً تمثالاً للفنانة اللبنانية نانسي عجرم وتمثال للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.