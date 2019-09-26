تركي آل الشيخ يتعامل مع إليسا كأنها موظفة لديه ويثير الجدل على موقع تويتر..فماذا حدث؟

تصدّر تركي آل الشيخ مستشار هيئة الترفيه في السعودية المشهد يوم أمس على موقع تويتر، وذلك بعد قيامه بالرد على إحدى تغريدات الفنانة اللبنانية إليسا بطريقة لا تليق بها ولا بتاريخها الفني المميز، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، القصة بدأت عندما كتب أحد محبي إليسا تغريدة طلب فيها من تركي آل الشيخ أن يستدعي إليسا لإحياء حفل غنائي في السعودية، وجاء فيها: " أميرة الإحساس تكفى معاليك، كملها بملكة الإحساس إليسا... والله بيكون أجمل إحساس بالكون وبتولع الرياض مشاعر".

وبمجرد أن رأت إليسا طلب المعجب بأن تكون متواجدة في السعودية لإحياء حفل غنائي ردت مباشرة وقالت له في تغريدة: " عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية، سيحدث ذلك إذا كان الوقت مناسبا"، وتابعت "ليس عليك أن تطلب ذلك من أي شخص، لأنني في المكان الذي أستحق أن أكون فيه"، ليأتي الرد الغريب من تركي آل الشيخ بقوله لها: "لهذا لم تستحق أن تدعي".

عشان كذا لم تستحقي ان تدعي ! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩

​ثم ردت المطربة اللبنانية إليسا على تعليق تركي آل الشيخ الصادم، بقولها: "أشكرك معالي المستشار... ليست مشكلتي إذا ما تم فهم كلامي بطريقة مغايرة... لكن لا يوجد شيء يمكنه أن يغير من محبتي للشعب السعودي".

ليعود رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ويرد: "ما ننتظر محبتك... محبتك اجعليها لنفسك، ولا شكر على واجب".

​ونشرت بعدها إليسا، تغريدة منفصلة، قالت "أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها، والوقت الذي ترونه مناسبا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة".

أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها والوقت الذي ترونه مناسبا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة❤. — Elissa (@elissakh) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩

ورد تركي آل الشيخ على تغريدة إليسا، بقوله: "نعم هكذا بكل وضوح، في الوقت الذي تراه المملكة ونراه مناسبا، عندما نطلبك تكونين جاهزة".

ايوه كذا بوضوح ... احب المملكه وفي الوقت الي بنطلب فيه انا جاهز 👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩

وبعد انتهاء الجدال، لم يكن الأمر محببًا ومقبولًا لدى الجميع وخاصة محبي الفنانة إليسا، حيث رأى البعض أنه لا يحق لأي شخص مهما كان منصبه أو مكانته أن يخاطب نجمة مثل إليسا بهذه الطريقة التي اعتبرها الجميع إهانة لها ولتاريخها الفني.

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