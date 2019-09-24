كيف ردت حلا الترك على من انتقد انتقالها للعيش مع والدها بسبب الأموال؟

شغلت المشاكل العائلية الخاصة بالفنانة الشابة حلا الترك بال متابعيها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انتقالها للعيش مع والدها مؤخرًا، وهو ما قال عنه البعض أنها اختارت الأموال وفضلتها على البقاء والعيش مع والدتها منى السابر.

وما زاد الطين بلة، هو ظهور حلا الترك برفقة والدها في مقطع فيديو بعد عودتها له اعتبره الجمهور استفزاز لوالدتها بسبب غنائهما لأغنية "إنساي" وقيامهما بحركات ساخرة وصفها البعض بأنها موجهة لوالدتها منى السابر بشكل مباشر دون شك.

وبعد انتقادات عدة، قررت حلا الترك الرد من خلال أحدث لقاء تلفزيوني لها، وعلقت قائلة: "أنا كلهم بحبهم وكلهم على عيني وراسي لكني لا أحب أن أُفصح عن الأسباب لأنها أموري الخاصة"، وتابعت: " لا أحب الكللام كل ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أموري الخاصة لأنها ملك لي وحدي ولا دخل لأحد فيها، ما حدا ليه دخل أنا آسفة".

على صعيد آخر، تعرضت حلا الترك لموقف محرج مؤخرًا خلال لقاء صحفي، وظهر ذلك جليًا على ملامحها خاصة بعدما طلبت منها المذيعة أن تغني أغنيتها للأطفال التي أصدرتها في 2011 "بابا نزل معاشه"، إلّا أنها تداركت الموقف وقامت بغناء مقطع قصير.

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