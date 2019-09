كيف ردت حلا الترك على من انتقد انتقالها للعيش مع والدها بسبب الأموال؟

‫انتقادات و تساؤلات لاحقت ⁧‫#حلا_الترك‬⁩ من بعد ما قررت العودة لتعيش مع والدها. لكن ما هو رأي حلا بالموضوع؟ ‬ التقرير كامل على موقعنا الآن ولينك البايو 👇 @etbilarabi #et_بالعربي

A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi) on Sep 22, 2019 at 12:20pm PDT