رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل شيخ

أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية والشاعر تركي آل شيخ عن اشتياقه لرؤية الفنان الكوميدي ناصر القصبي على المسرح من جديد، حيث وجه له رسالته عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر وكتب له تغريدة دعاه من خلالها بالعودة مجددًا.

وجاءت في تغريدة تركي آل الشيخ التي خص بها الفنان ناصر القصبي: "نبيك ترجع للمسرح..مكانك خالي"، وجاء فيما بعد الرد من الفنان السعودي الذي غرد بدوره من خلال حسابه على تويتر وقال: "تم يابو ناصر..وأبشر بسعدك".

تم يابوناصر .. وأبشر بسعدك



https://t.co/sjbjtgHQqi — ناصر القصبي (@algassabinasser) ٩ يناير ٢٠١٩

من ناحية أخرى، وبحسب ما تناقلته مواقع سعودية، أن آل الشيخ أكد أن التركيز في الترفيه في الفترة المقبلة سيكون على الفعاليات والسيرك والملاهي المتنقلة والمسرحيات وعلى برامج تطور الشباب والشابات وعلى دعم الشركات الوطنية في مجال الترفيه.