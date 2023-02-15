تزامنًا مع يوم الحب.. مروان خوري ينشر صور زفافه لأول مرة

احتفل الفنان اللبناني مروان خوري وعروسه الحسناء ندى رمال بيوم الحب على طريقتهما الخاصة، بعدما جمعهما سقف بيت واحد.

مروان خوري ينشر صور زفافه

وتوجه خوري عبر حسابه في "إنستغرام" لمشاركة متابعيه سلسلة صور تجمعه بزوجته تعود ليوم زفافهما الخاص، حيث تألق كليهما بملابس الزفاف، فارتدت ندى رمال فستان أبيض بقصة "أوف شولدر" تميَّز بأكمامه المنتفخة، وتزيَّنت بطرحة بيضاء من قماش الشيفون المزينة بحبيبات اللؤلؤ، بينما ارتدى الفنان بدلة توكسيدو سوداء.

وأرفق خوري الصور بتعليق، كتب فيه: "اوّل عيد عشاق تحت سقف واحد ! ❤️عقبال العمر كلّو وإنتي العيد".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور خوري، متمنيين لهما السعادة والحب، فعلَّقت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور: "مبروك الله يهنيكن "، من ناحيتها كتبت الفنانة دينا حايك: "الف مبروك انشالله العمر كلو سوا".

وعلَّقت إحدى المتابعات: "تستحق كل ما تغنى به مروان في السنوات السابقه".

زواج مروان خورى وندى رمال

وتزوج الفنان مروان خوري من ندى رمال في قبرص بعيدا عن الأنظار و في سرية تامة، بعدها احتفلا سويا مع العائلة والأصدقاء المقربين في حفل خاص في لبنان.