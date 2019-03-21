سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان

على ما يبدو أن المستور لم يكشف بعد بشكل كامل، وفي الغالب بين الفينة والأخرى سيتفاجأ الجمهور في الوطن العربي بالمزيد من الأخبار حول القضية التي شغلت الجميع ألا وهي قضية الفيديوهات الفاضحة والجنسية للمخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

وفي آخر الأنباء التي تم تداولها، تناقلت المواقع صورة جريئة مسربة من الفيديو الإباحي، وتعود لسيدة الأعمال منى الغضبان إحدى ضحايا خالد يوسف، التي تم القبض عليها من قبل الشرطة المصرية ولا زالت على ذمة التحقيق حالها حال منى فاروق وشيماء الحاج ورنا هويدي.

الجدير ذكره أن خالد يوسف مختفي تمامًا عن الأنظار منذ شهر فبراير الماضي، وذلك بعد سفره لباريس بعيدًا عن هذه الأجواء المشحونة والمليئة بالتوتر والترقّب لما سيحصل لاحقًأ، وعندما سئل عن سبب سفره إذا ما كان هربًا، أكد أنه في زيارة لعائلته فقط وليس لديه شيء يدينه حتى يهرب خارج مصر.

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