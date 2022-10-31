تشاغلار أرطغرل بوزن زائد وإطلالة غريبة.. والمعجبين في حالة صدمة

فاجأ النجم التركي الشهير تشاغلار أرطغرل جمهوره الواسع في تركيا والوطن العربي، بعد نشره لصورة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ظهر فيها بوزن زائد وإطلالة مختلفة جدًا.

تشاغلار أرطغرل بوزن زائد وشكل مختلف

نشر النجم التركي الشهير تشاغلار أرطغرل صورة له خلال تواجده في محل للألبسة حيث كان يقف أمام مرآة المحل عند التقاطه للصورة.

وظهر تشاغلار بكرش كبير حيث ظهر الوزن الزائد عليه بشكل كبير، مما جعل مظهره فوضوي وأقل وسامة مما اعتاد عليه الجمهور خلال السنوات السابقة.

وكان تشاغلار يرتدي تيشيرت رمادي ويضع جاكيت على خصره بينما ظهر كرشه ووجه منتفخين جداً، وبحسب مصادر قريبة فإن تاشغلار قد زاد وزنه أكثر من 112 كيلو غرام في الفترة الاخيرة، وهو سبب التغيير الكبير في شكله.

اسباب ازدياد وزن تشاغلار

وتساءل الجمهور عن سبب زيادة وزن الفنان التركي، وكشفت مصادر أن السبب الرئيسي لازدياد وزن تشاغلار أرطغرل هو الشخصية التي سيقدمها في مسلسل "ماجارسوس"، حيث كشف خلال وقت سابق بأنه سيقوم بكتابة نص المسلسل مع صديق له، كما طالب النجمة التركية "دينيز بايسال" بأن تشارك معه في بطولة المسلسل حيث يعتقد انها الأنسب للدور.

وكان الفنان التركي قد طالب القائمون على مسلسل "المنظمة" الشهير بان يسمحوا للنجمة التركية دينيز بالتصوير مع تشاغلار في المسلسل لأسبوعين فقط، بسبب انشغالها الكبير بتصوير مشاهدها في مسلسل المنظمة.