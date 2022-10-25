هاندا ارتشيل وكرم بورسين في لقاء سريّ .. هل عادت المياه لمجاريها؟(بالفيديو)

عادت النجمة التركية الشهيرة هاندا ارتشيل إلى تصدّر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أُثيرت العديد من الشائعات حول عودتها الى شركائها السابقين.

فبعد تداول الناس صورة لها مع صديق حبيبها السابق مراد دالكيليتش واسمه انيل والذي عادت إلى متابعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت شائعات أخرى تشير إلى انها عادت إلى كرم بورسين.

لقاء هاندا ارتشيل وكرم بورسين وفيديو يكشف الحقيقة

تداول المتابعون خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يكشف عن لقاء سريّ جمع ما بين هاندا ارتشيل وحبيبها السابق كرم بورسين واللذنن انفصلا خلال العام الماضي وتحديدًا بعد انتهاء مسلسل انت اطرق بابي.

وأثار هذا الفيديو جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر الثنائي الرومانسي المنفصل وهما يتناولان القهوة في أحد المحلات بينما كان كرم يرتدي قبعة لاخفاء وجهة من أجل عدم التعرف عليه.

وانقسمت الآراء ما بين ترحيب لعدد كبير من المتابعين بعودة العلاقة بينهما حيث أنهما شكلا ثنائيًا لطيفًا، بينما علّق البعض الآخر بان ما يجمعهما مجرد صداقة.

هذا ورصد عدد من الصحافيين الفنان كرم بورسين بعد هذا الفيديو وسألوه عن حقيقة عودته إلى هاندا، ليتجنب الإجابة سواء بالنفي أو التأكيد وهو ما زاد من شكوك عودتهما.

هاندا ارتشيل وكرم بورسين

أعلن الثنائي التركي هاندا ارتشيل وكرم بورسين عن علاقتهما الرومانسية التي بدأت منذ تصوير مسلسلهما الشهير "انت اطرق بابي".

ولكن وعند انتهاء الموسم الثاني منه وبعد عدة أشهر أعلن الثنائي انفصالهما دون معرفة الأسباب التي أدت الى ذلك، بينما اكّدا أنهما ما يزالان أصدقاء.