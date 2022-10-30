بعد تداول صورة كرم بورسين مع نجمة اسبانية.. أنباء عن عودته إلى هاندا ارتشيل

عاد النجم التركي الشهير كرم بورسين لتصدّر وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة وذلك بعد ظهوره الأخير وبشكل علني مع حبيبته السابقة النجمة التركية "هاندا ارتشيل" التي شاركته بطولة مسلسل انت اطرق بابي.

كرم بورسين في لقطة رومانسية مع نجمة اسبانية

تصدر النجم التركي كرم بورسين قائمة الأكثر تداولًا في تويتر تركيا، وحديث رواد السوشال ميديا، بعد انتشار صورة تجمعه بـ النجمة الاسبانية الشهيرة "ستيفاني كايو" بشكل واسع عبر هذه المواقع.

وظهر نجم مسلسل انت اطرق بابي وهو يمسك بيد النجمة الاسبانية ستيفاني كايو بطريقة رومانسية بينما كانا في نزهة نهارية.

وأشار عدد من جمهور الفنان التركي ان الصورة قديمة وكانت بعد فترة قليلة من انفصاله عن هاندا ارتشيل، فيما تساءل البعض حول حقيقة وجود علاقة تجمعهما خاصة أنه ظهر ممسكًا في يدها.

أنباء عن عودة كرم بورسين إلى هاندا ارتشيل

وفي الوقت الذي أثارت به صورة النجم التركي مع الفنانة الإسبانية جدلًا كبيرًا حول علاقة رومانسية بينهما، تناقلت العديد من الصفحات انباء تشير إلى أن نجم مسلسل انت اطرق بابي قرر منح علاقته مع هاندا ارتشيل فرصة جديدة، حيث انهما اتفقا على العودة إلى بعضهما من أجل هذه الفرصة الثانية.

وانتشرت أنباء عودة بورسين وارتشيل بشكل كبير وأشارت الصفحات إلى أنها صدرت من مصدر مقرب منهما، وأنها بالرغم من التزام الثنائي الصمت أنباء شبه مؤكدة.

يُشار إلى انه جرى في الفترة الماضية تداول فيديو يكشف عن لقاء جمع بورسين وارتشيل مما يشير إلى ان انباء عودتهما قد تكون صحيحة بالرغم من التزامهما الصمت.