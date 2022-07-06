تشبيه خطيب الأميرة إيمان بزوج رحمة رياض.. هل ترون الشبه؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني من جميل ألكساندر ترميوتس، الذين عقدا خطوبتهما يوم أمس الثلاثاء.

إعلان خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

وشاركت ملكة الأردن رانيا العبدالله صورة لابنتها إيمان وخطيبها جميل ألكساندر ترميوتس عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وأرفقته بتعليق: "الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير".

كما نشر الديوان الملكي منشور تهنئة، جاء فيه: "بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، تمت خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس".

وأضاف: "والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء".

تشبيه خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله بزوج رحمة رياض

وبدأت التكهنات حول أصول العريس بسبب اسمه الغربي، فمنهم من رأى أن جذوره إيطالية وآخرون أشاروا إلى أنه يوناني أو ربما إسباني نظرًا لملامحه.

من جهة أخرى، شبهه الكثيرون بالفنان العراقي ألكساندر علوم، زوج الفنانة العراقية رحمة رياض، فكلاهما يتمتعان ببشرة سمراء جذابة، ولحية كثيفة مهندمة، وابتسامة لطيفة، إلَّا أن أوجه الاختلاف- كما يراه البعض- العيون الملونة وتقاسيم الوجه.

من هو خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ؟

وأشارت بعد التقارير أن اسم جميل الحقيقي هو "جيمي ترميوتس"، أمريكي من أصل يوناني، ومن مواليد عام 1994.

وقد تخرج ترميوتس من جامعة فلوريدا الدولية – كلية إدارة الأعمال في عام 2016 ، ويعيش حاليًا في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. كما يعمل كمؤسس مشارك وشريك في شركة مالية تدعى، Outbound Ventures تأسست في عام 2015.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لترميوتس برفقة شقيقه الأصغر أليخاندرو وشقيقته الصغرى اسمها اليكسا.