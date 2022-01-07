تشييع جثمان الفنانة مها أبو عوف و هذه آخر أمنياتها

شيع جثمان الفنانة مها أبو عوف لمثواها الأخير بعد انتهاء صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم ظهر اليوم وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن .

و أقيمت صلاة الجنازة علي الفنانة مها أبو عوف في مسجد الرحمن الرحيم، وذلك بحضور أهل و أقارب الفنانة الراحلة، وعدد من نجوم الفن أبرزهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم، ودنيا سمير غانم، وريهام عبد الغفور.

و كانت الفنانة قد رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس، بعد صراع مع المرض، وكان آخر أمنية و كلماتها عبر حسابها على موقع (فيسبوك) يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكتبت قائلة:(باقي على السنة الجديدة أيام بسيطة جدا.. كل سنة وكل الناس الغاليين على قلبي طيبين وبخير، ويا رب ندخل السنة الجديدة وكلنا مجبورين الخاطر).

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة تنتمي لأسرة فنية عريقة، حيث أن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت في بداية مشوارها مع شقيقاتها في فرقة الفور إم الغنائية التي أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت في بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزونية والمسرحية والإذاعية التي لاقت شهرة واسعة، منها أفلام (أنا لا أكذب ولكني أتجمل، المجنونة، الصعاليك، غش الزوجية وأمير البحار).