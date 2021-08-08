تشييع جثمان دلال عبدالعزيز.. ونجمتان تغسلان جثمانها

شيُع منذ قليل جثمان الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز إلى مثواها الاخير في مدافن الوفاء والأمل في مدفن عائلة زوجها الراحل سمير غانم.

وغادر جثمان الراحلة دلال عبدالعزيز مشرحة مستشفى الشيخ زايد رفقة شقيقتها وابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، بالإضافة إلى حسن الرداد زوج ايمي ورامي رضوان زوج دنيا بالإضافة لعدد كبير من أقارب الراحلة والنجوم الفن من بينهم الهام شاهين، هالة سرحان، والفنانة شيرين.

وبحسب الأخبار المتداولة فإن النجمتين شمس البارودي وسهير البابلي هما من قامتا بغسل جثمان الراحلة، لا سيما أن صديقتها الفنانة ميرفت أمين ما زالت منهارة من هول الصدمة.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز في مسجد المشير الطنطاوي، وسط تواجد عائلة الفنانة الراحلة والكثير من جمهورها.

وكشف حسام غانم شقيق الفنان الراحل سمير غانم إن الفنانة دلال عبدالعزيز ستدفن في القسم النسائي بالمقبرة، وداخل المقبرة التي تحمل اسم والدته فتحية محمود حلمي وأنشئت عام 1973، فيما ظهر حسام غانم في الجنازة وقد انهار بشكل كامل على وفاة زوجة شقيقه الراحل.

يُشار إلى أن الفنان حسن الرداد كان قد أعلن يوم أمس عن وفاة دلال عبدالعزيز عن 61 عامًا بعد معاناة استمرت لما يقارب الـ 4 أشهر مع فيروس كورونا مستجد.

وكشفت عدد من الصحف المصرية ان أجهزة جسد الفنانة دلال عبدالعزيز توقفت عن العمل ودخلت في غيبوبة قبل وفاتها بما يقارب الساعتين، كما أكدت هذه المواقع ان الفنانة فارقت الحياة وهي لا تعلم عن وفاة زوجها سمير غانم والتي حرصت اسرتها على اخفائها عنها خوفًا من تدهور وضعها الصحي.

وجاءت وفاة دلال عبدالعزيز بعد ما يقارب الـ 3 أشهر من وفاة زوجها ورفيق عمرها وحب حياتها سمير غانم والذي عانى أيضًا من تداعيات فيروس كورونا المستجد

يًذكر ان دلال عبدالعزيز تزوجت من سمير غانم قبل ما يقارب الـ 37 عالمًا بعد أن وقعت بحبه خلال تصوير مسرحية اهلا يا دكتور، وكشفت دلال عبدالعزيز في الكثير من اللقاءات التلفزيونية السابقة انها هي من طلبت الزواج من سمير غانم.