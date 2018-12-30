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تصاعد في ردود الفعل الغاضبة بعد إيقاف مدير التلفزيون السعودي بسبب ماجدة الرومي!

تصاعد في ردود الفعل الغاضبة بعد إيقاف مدير التلفزيون السعودي بسبب ماجدة الرومي!
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