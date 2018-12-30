تصاعد في ردود الفعل الغاضبة بعد إيقاف مدير التلفزيون السعودي بسبب ماجدة الرومي!

ماجدة الرومي

اجتاحت موجة من التعليقات والتغريدات المختلفة في توجهاتها موقع تويتر خلال اليومين الماضيين، وذلك على خلفية إقالة مدير القناة السعودية الأولى من قبل الرئيس التنفيذي داود الشريان، بسبب بث مقطع من حفلة ماجدة الرومي.

وجاء قرار الإقالة لمدير التلفزيون السعودي بحسب ما قاله البعض صحيحًا وفي مكانه، لأنه برأيهم من الممكن عرض هذه الفعاليات من خلال الـ"Mbc" أو "SBC"، وليس من خلال القناة الرسمية للمملكة، لأن شريحة كبيرة من متابعيها يهتمون بمشاهدة الأخبار المحلية والصلوات التي يتم بثها مباشرة من أرض الحرم، لذا مشاهدة حفل غنائي لماجدة الرومي ليس من ضمن قائمة الاهتمامات.

إبعاد مدير القناة السعودية الأولى من منصبه؛ وذلك بعد قيام القناة ببث فعالية لا تليق بها. pic.twitter.com/nSyOmKQG7w — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

وعلى الجهة الأخرى، تصاعدت ردود الفعل لدى بعض المغردين، لتأخذ الأمور منحنى مختلف تمامًا، فكانت بعض التغريدات قد استنكرت تواجد فعاليات للاحتفال والغناء من الأساس في المملكة السعودية، وبحسب رأي الأغلبية أن ما لا يليق بأن يُعرض على التلفزيون السعودي لا يليق أن يكون موجودًا أصلًا في الدولة ككل لأنها في النهاية هي بلاد الحرمين.

يشار إلى أنه خلال عام 2018، بدأت الهيئة الترفيهية في السعودية بتنظيم فعاليات مختلفة ومهرجانات غنائية، وتم استضافة عدد كبير من النجوم وحضر منهم كل من: ماجد المهندس، راغب علامة، عمرو دياب، أنغام، وآخرهم ماجدة الرومي.