تصريحات سياسية من إليسا طالت بها شخصيات مشهورة في لبنان، فماذا قالت؟َ!

إليسا تطرح آراء سياسية في برنامج "صار الوقت" على قناة "mtv" اللبنانية

حلّت الفنانة اللبنانية إليسا ضيفةً على برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي اللبناني مارسيل غانم الذي يذاع على محطة "mtv"، وتطرّقت خلال المقابلة بالحديث عن أسماء شهيرة تشغل مناصب سياسية حساسة في لبنان، وعبّرت عن استيائها الشديد تجاه تردّي الأوضاع بشكل كبير التي يعاني منها المواطن اللبناني في الوقت الحالي.

ومن بين الأسماء التي طالتها الانتقادات من قبل إليسا هو رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث قالت بأنها شعرت بالإحباط عندما كانت نتيجة الانتخابات في مصلحته وتم تعيينه في منصبه كرئيس للوزراء، مشددة أنها كانت تطمع لرؤية وجوه جديدة، وذكرت في سياق الحديث التراجع الذي تشهده الدولة في كافة المجالات والذي كان قد بدأ حسب رأيها منذ اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري.

ولم تقف إليسا عند هذا الحد، حيث تابعت حديثها ووجهت انتقادات أيضًا لحزب الله بسبب تدخله في الأزمة السورية، وانتقادات لوزير الخارجية جبران باسيل، وبالطبع لم يكن الجميع يتفق مع الفنانة اللبنانية في آرائها السياسية، فأثار هذا الأمر موجة من الجدل والنقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي وانقسمت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض.