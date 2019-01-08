تطورات جديدة في قضية اعتداء الفنانة زينة على العائلة الأمريكية في الإمارات..إليكم التفاصيل

الفنانة زينة

تداولت عدة مواقع خبر مثول الفنانة المصرية زينة أمام محكمة الجنح في دبي صباح يوم الثلاثاء الـ8 من يناير، وذلك على خلفية ما حدث سابقًا ومشاجرتها مع العائلة الأمريكية في فندق أتلانتس في الإمارات.

وأكدت زينة من جديد بعدما سمح لها القاضي بالتحدث، أنها لم تعتدي على أي أحد من أفراد العائلة الأمريكية، واصفة إياهم بالكذب، وجاءت المساندة من محاميها محمود العزب الذي طالب بضم ابنة الطرفين الذان رفعا الدعوى بسبب أنها شاركت أيضًا في المشاجرة آنذاك، وطالب ببراءة موكلته زينة بعدما أدلى بجميع تفاصيل القضية.

من جهة أخرى، تحدثت محامية العائلة الأمريكية وأكدت أن الممثلة زينة وشقيقتها قاموا بالاعتداء على الطفلة التي تبلغ من العمر 11 عامًا، ويوجد تقرير طبي يثبت ذلك قامت بتوجيه طلب للمحكمة لإضافته للدعوى المقدمة، بينما أكدت أنه لا يوجد تقرير طبي يثبت الاعتداء على زينة وشقيقتها ياسمين.

يشار إلى أن هذه الواقعة حصلت في الإمارات منذ 6 أشهر، وانتشرت في وقتها فيديوهات للحادثة ظهرت فيها زينة تتشاجر مع الأسرة الأمريكية، وفيما بعد أكدت زينة أن العائلة كانت مصرة على اقتحام خصوصيتها أثناء تناولها للطعام في الفندق مما أثار غضبها وحصل ما حصل.