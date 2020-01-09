تطورات جديدة في قضية دنيا بطمة وفاضح المشاهير حمزة مون بيبي

أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش في المغرب الحكم على الفنانة دنيا بطمة في قضية ابتزاز وفضح المشاهير عن طريق حساب "حمزة مون بيبي"، حيث فرضت غرامة مالية عليها قيمتها 50 ألف دولار، بينما فرضت غرامة مالية على شقيقتها المتورطة معها في القضية ابتسام بطمة ومقدارها 30 ألف دولار.

وإضافة لما سبق، تم سحب جواز سفر كلا من دنيا بطمة وشقيقتها ومنعهما من مغادرة الأراضي المغربية حتى إشعار آخر.

وكانت بطمة قد تم توقيفها من قبل السلطات الأمنية في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن تبين أنها وراء حساب فاضح للمشاهير تحت اسم "حمزة مون بيبي" موجود على مواقع التواصل لابتزاز المشاهير وفضحهم، وفي أحد الفيديوهات لمحامية تدعى الإدريسي في المغرب ذكرت اتهامات أخرى أيضًا لبطمة وهي الاتجار بالبشر وابتزاز فتيات لأغراض جنسية.

وكشفت التحقيقات تورط دنيا بطمة مع أفراد في شبكة تتواطأ مع بعض أصحاب الملاهي الليلية، لتصوير مقاطع للمشاهير وأصحاب النفوذ وابتزازهم.

وجاء الاستدعاء بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على الحساب ”حمزة مون بيبي“، حيث طالبت الجمعية بالاستماع إلى المغنية بطمة؛ لأن عددًا من المتهمين والضحايا يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب.

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