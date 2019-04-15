تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد وتخفيف الحكم من الاغتصاب إلى الإعتداء الجنسي!

كشفت آخر الأخبار حول الفنان المغربي سعد لمجرد عن تطورات جديدة في قضيته الشهيرة التي قضى على إثرها أشهر عديدة في السجن في فرنسا، حيث أصدرت القاضية المكلفة بالتحقيق في قضية اتهامه من قبل شابة فرنسية باغتصابها نهاية عام 2016 تقريرها النهائي مؤخرًا.

وكشف التقرير الذي صدر أن أركان عملية الاغتصاب غير مكتملة، لذا تم تخفيف الحكم وتوجيه تهمة "الاعتداء الجنسي" بدلًا من الاغتصاب، بحسب ما نقلته التقارير الصحفية، وعليه فسيتم محاكمة الفنان المغربي بتهمة "التحرش الجنسي"، ولكن الفتاة الفرنسية لورا استأنفت القرار وشددت على محاكمة لمجرد بتهمة الاغتصاب، مؤكدة أنها تعرضت لاعتداء في غرفته في الفندق بعدما كان قد تعاطى الكحول والمخدرات.

الجدير ذكره، أن سعد لمجرد تم إيقافه في شهر أيلول الماضي عام 2018، وذلك بعدما قامت شابة أخرى بتقديم شكوى ضده بأنها تعرضت للاغتصاب في أحد فنادق مدينة سان تروبيه بالجنوب الفرنسي، وتم إخلاء سبيله قبل عدة أشهر بكفالة مالية وبشرط بقائه في باريس إلى حين انتهاء كافة التحقيقات في القضايا الخاصة به.