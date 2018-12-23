تعرفوا على تقاصيل فعالية دبي كانال ران.. الجري مع العائلة!

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استمتعوا بالمناظر الخلابة على طول قناة دبي المائية في فعالية "دبي كانال ران"، إحدى أحدث فعاليات Race.Me. يمكن للرياضيين المبتدئين والمحترفين المشاركة في فعالية الجري العائلية هذه، والتي تُقام على ثلاث مسافات وهي: مسافة كيلومتر واحد وهي مسافة مناسبة للأطفال، و5 كيلومتر للمبتدئين، وسباق لمسافة 10 كم للعدائين المحترفين والراغبين في القيام بالتحدي كاملاً.

بإمكان المشاركين الوصول إلى الموقع من الساعة 6 صباحاً، على أن يبدأ السباق من الساعة 6.30 صباحاً. سيكون هناك محطات لتقديم المياه والمساعدات على طول المسار وسيحصل كل مشارك على حقيبة تضم الأساسيات التي يحتاجها للسباق. يُعدّ هذا السباق الطريقة الأمثل للاستمتاع بالهواء الطلق وللانطلاق في عطلة نهاية الأسبوع بطريقة صحية.