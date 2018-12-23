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تعرفوا على تقاصيل فعالية دبي كانال ران.. الجري مع العائلة!

تعرفوا على تقاصيل فعالية دبي كانال ران.. الجري مع العائلة!
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نشر 23 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 07:56 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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مصدر الصورة
مصدر الصورة "visitdubai"

استمتعوا بالمناظر الخلابة على طول قناة دبي المائية في فعالية "دبي كانال ران"، إحدى أحدث فعاليات Race.Me. يمكن للرياضيين المبتدئين والمحترفين المشاركة في فعالية الجري العائلية هذه، والتي تُقام على ثلاث مسافات وهي: مسافة كيلومتر واحد وهي مسافة مناسبة للأطفال، و5 كيلومتر للمبتدئين، وسباق لمسافة 10 كم للعدائين المحترفين والراغبين في القيام بالتحدي كاملاً.

بإمكان المشاركين الوصول إلى الموقع من الساعة 6 صباحاً، على أن يبدأ السباق من الساعة 6.30 صباحاً. سيكون هناك محطات لتقديم المياه والمساعدات على طول المسار وسيحصل كل مشارك على حقيبة تضم الأساسيات التي يحتاجها للسباق. يُعدّ هذا السباق الطريقة الأمثل للاستمتاع بالهواء الطلق وللانطلاق في عطلة نهاية الأسبوع بطريقة صحية.

التاريخ15 فبراير 2019
الفئةمجتمع , عائلة , نمط حياة , رياضة
الموقع دبي كانال ران
الهاتف+971 4 457 8620
رسم الدخول سباق الكيلومتر الواحد - 50 درهم، سباق الـ5 كيلومتر - 150 درهم، سباق الـ10 كيلومتر - 195 دهم
الدخول

6.30 صباحاً - ظهراً

الموقع الإلكترونيhttp://raceme.ae/event/dubai-canal-run/

 

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