تعرفوا على سر الرشاقة الدائم للفنانة ليلى علوي..وهذه نصيحتها لفقدان الوزن

ليلى علوي

حلت الفنانة المصرية ليلى علوي ضيفة على برنامج "It's ShowTime" مساء الأحد الذي يذاع على قناة "CBC"، وكانت هناك العديد من التساؤلات التي دارت حول طريقتها في المحافظة على وزنها من قبل متابعيها، خاصة بعد آخر إطلالاتها في مهرجان القاهرة السينمائي.

وكانت صاحبة الـ56 عامًا قد أفصحت عن سر رشاقتها الدائم كما ظهرت في آخر المناسبات الفنية على السجادة الحمراء، وقالت بأنها هي أكثر شخص أتعبه الريجيم أو الحميات الغذائية، وقدمت نصائح من واقع تجربتها الشخصية لكل شخص يود أن ينقص وزنه ببطء.

وقالت ليلى علوي أنه علينا أن نأكل 5 مرات في اليوم، وأن نشرب كميات كبيرة من المياه تعادل 3 لترات يومياً، على أن تكون إحدى هذه اللترات ساخنة.

كما نصحت بوضع شرائح من الليمون أو البرتقال في زجاجة بها ماء دافئ، وأن نحاول أن نستخدم أطباقاً صغيرة الحجم في وجباتنا بدل الأطباق الكبيرة، وأشارت إلى أن تعدد الوجبات من شأنه أن يزيد سرعة عمليات الأيض وحرق الدهون في الجسم، كما أن المياه الدافئة لها فوائد كبيرة جداً.

وحذرت علوي من اللجوء إلى الريجيمات الكيميائية القاسية، مؤكدة أنها تساعد على فقدان الوزن بشكل سريع، إلّا أنها بمجرد التوقف والابتعاد عنها يعود الوزن ويزداد بطريقة سريعة جدًا.

من ناحية أخرى، شاركت ليلى علوي مؤخرًا آخر صورها عبر حسابها على موقع إنستغرام برفقة الفنانة يسرا، وذلك أثناء حضورهما لمهرجان مراكش السينمائي في المغرب.