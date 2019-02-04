تعرفوا على قصة بسمة العتيبي أول مغنية بوب سعودية..(فيديو)

الفائزة بلقب أفضل موهبة غنائية في لوس أنجلوس بسمة العتيبي

تداولت عدة مواقع خلال الساعات الماضية موضوعًا عن أول مغنية بوب بالمملكة العربية السعودية وهي المطربة بسمة العتيبي، حيث أنها حصلت على لقب ملكة المواهب لتفوقها بالغناء ضمن مسابقة ملكة جمال العرب في أمريكا، وأكدت أنها دائمًا تتلقى الدعم من أهلها المقيمين معها في الولايات المتحدة وأيضًا الأهل في السعودية.

وخلال إحدى المقابلات، قالت العتيبي أنها لا يهمها الانتقادات التي تتعرض لها وأحيانًا عندما يكون لديها وقت فراغ، تقوم بالرد على تلك الانتقادات عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، وفي بعض الأحيان تضطر لاستعمال خاصية البلوك لبعض الأشخاص الذين يبالغون بالانتقاد إلى حد السب والشتم.

وقالت العتيبي إلى أنه تم اختيارها من لجنة التحكيم للفوز بلقب “ملكة المواهب” ضمن 100 مسابقة بعدما قامت بغناء مقطوعة أوبرالية، مشيرة إلى أن لديها ألبومًا غنائيًا يضم كل الألوان الغنائية ولكنها فضلت الغناء الأوبرالي لإبراز إمكانياتها الصوتية.