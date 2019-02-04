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تعرفوا على قصة بسمة العتيبي أول مغنية بوب سعودية..(فيديو)

تعرفوا على قصة بسمة العتيبي أول مغنية بوب سعودية..(فيديو)
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