بوستر فيلم "عيار نناري"

أعلنت بعض وسائل الإعلام المحلية في الإمارات خبر وصول فيلم الفنان أحمد الفيشاوي لدور العرض والذي يحمل عنوان "عيار ناري"، وسيكون أهل الإمارات على موعد في الـ29 من نوفمبر لمشاهدة العرض الأول، ويشارك في بطولته كل من روبي ومحمد ممدوح.

وكان فيلم "عيار ناري" للفنان المصري أحمد الفيشاوي قد حقق في عرضه الأول في مصر نسبة إيرادات عالية، وأثنى عليه النقّاد من حيث الفكرة والاختلاف في تناول المواضيع التي يتم تقديمها خلال الفترة الأخيرة في السينما.

وتدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل غامضة راح ضحيتها شاب في بداية حياته، وذلك خلال اشتباكات في مناطق تقع في وسط القاهرة، وفيما بعد تصل جثة علاء أبو زيد إلى المشرحة والتي يجسدها أحمد مالك، ويشرحها طبيب مدمن للكحول ويعاني من مشاكل عائلية، ليثير تقريره جدلًا وهوسًا شعبيًا وإعلاميًا، واتهامات سياسية وأخلاقية، ثم تبدأ رحلته مع صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره.

وكان فيلم "عيار ناري" قد نال استحسان العديد من نجوم الفن، وذلك عندما تم عرضه خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في مصر، بالإضافة إلى مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد الفيشاوي بأنه لا زال لديه الكثير ليقدمه لجمهوره خلال الفترة القادمة.