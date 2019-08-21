تعرف على آخر تطورات الوضع الصحي للنجم محمود ياسين

تحسنت الحالة الصحية للنجم محمود ياسين بشكل كبير بعد الوعكة الصحية التي أصابته مؤخرًا، حسب موقع صدى البلد.

وكانت الفنانة شهيرة أكدت من قبل في تصريحات صحفية أن الحالة الصحية لمحمود ياسين مستقرة ولكنها ليست جيدة وأوضحت أنها أوقفت الزيارات العائلية من أجل عدم إزعاجه أو جعله يشعر بأي قلق.

وكان النجم محمود ياسين ابتعد عن التمثيل والساحة الفنية منذ عدة أعوام كما أنه يرفض الظهور الإعلامي بالفترة الأخيرة وقد أكدت ابنته رغبته في الاستمتاع بحياته مع عائلته وأحفاده بعيد عن النجومية.