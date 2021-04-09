تعرف على أول تصريح لجومانا مراد بعد وفاة طفلتها

وجهت الفنانة جومانا مراد رسالة شكر لكل من تقدم لها ولزوجها بواجب العزاء في أول تعليق لها بعد وفاة طفلتها، وكتبت جومانا على صفحتها الشخصية بموقع (فيسبوك): (تقدم أنا وزوجي ربيع بسيسو بخالص الشكر والتقدير لكل الناس التي قامت بتعزيتنا في وفاة ابنتنا الحبيبة ديانا ربيع بسيسو سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي)، حسب موقع اليوم السابع.

وأضافت جومانا مراد، في رسالتها: (كل الشكر لكل من دعا لنا بظهر الغيب وتبقى إرادة الله فوق كل شيء، والحمد لله على قضاء الله وقدره حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه).

وكانت ابنة الفنانة جومانا مراد توفيت، حيث نشرت صورتها على حسابها الشخصى بموقع (إنستجرام) وعلقت قائلة: (الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله ابنتنا ديانا ربيع بسيسو).

وتابعت: (إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي).

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل (خيانة عهد) الذي عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، هنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.