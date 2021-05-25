تعرف على أول تعليق لشريف دسوقي بعد بتر ساقه...

فى أول تعليق له بعد خضوعه لعملية جراحية، أدت إلى بتر ساقه؛ علق الفنان شريف دسوقي عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك)، على هذا الحادث الأليم.

وكتب شريف دسوقي قائلا: (قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شي) .

وكشفت الفنانة بدرية طلبة، أسباب بتر ساق الفنان شريف دسوقي ، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك).

وكتبت بدرية طلبة: (للناس اللي بتتصل وبتبعت رسايل؛ علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع)، كان فيه جرح في رجله الشمال، وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا، وبعد الفحوصات والأشعه والتحاليل؛ قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، وهو خرج من أوضة العمليات، وحالته مستقرة الحمد لله، ادعوله ربنا يتم شفاه على خير).

يذكر أن شريف دسوقي اشتهر بعدما قدم دور (سبعبع) في مسلسل (بـ100 وش)، والذي عرض رمضان الماضي، وكان بطولة نيللي كريم وآسر ياسين ومصطفى درويش ودنيا ماهر.

كما و ظهر شريف دسوقي، ضيف شرف في مسلسل (نجيب زاهي زركش) الذى عُرض في رمضان المنقضي، والعمل بطولة كل من يحيى الفخراني، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، ، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني وإنتاج سينرجي.