تعرف على ردة فعل أبناء نادين نجيم لحظة مقتلها في (خمسة و نص)

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على (إنستجرام) فيديو لحوار مختصر أجري مع الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على هامش استضافتها ضمن حلقة من برنامج (القمر عنا).

ولدى سؤالها عما إذا كان طفلاها شاهدا حلقات مسلسلها الرمضاني (خمسة ونص)، أشارت الى أنّها لم يفعلا ذلك إلا في أيام عطلة نهاية الأسبوع والإجازات، حسب موقع دنيا الوطن.

ولفتت إلى أنهما ينامان عادة في وقت مبكر وأنهما لم يشاهدا الحلقة الأخيرة ولا الحلقات التي تضمنت الصراع بين غمار الغانم والدكتورة بيان من أجل طفلهما.

يشار إلى أن الفنانة أشعلت المواقع في وقت سابق بسبب نشرها فيديو ظهرت فيه حليقة الرأس في إطار الحلقة الأخيرة من المسلسل، ووجهت من خلاله رسالة مؤثرة إلى المرضى الذين يتلقون العلاج لمرض السرطان.



