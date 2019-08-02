تعرف على رد فعل إليسا بعد استبعادها من برنامج (ذا فويس)

قررت الفنانة اليسا إلغاء متابعة الصفحة الخاصة ببرنامج (ذا فويس) عبر مواقع التواصل الخاصة بها، بعدما كانت تتابعها فى الموسم الماضي والتي شاركت فيه كعضو لجنة تحكيم، حسب موقع صدى البلد.

جاء قرار اليسا المذكور بعد ان أعلن القائمون على البرنامج في نسخته الخامسة عن أن لجنة تحكيم الموسم الجديد، تتكون من راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي فقط كإجراء تجديد لاعضاء اللجنة واستبدالهم بآخرين.

البرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، وسيعرض في الموسم الشتوي.

يذكر أنه تم استبدال الفنانين إليسا وعاصي الحلاني في اللحظات الأخيرة.



