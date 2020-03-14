تعرف على رد فعل أحلام بعد السخرية من كمامتها الماسية!

أحدثت الفنانة أحلام ضجة برد فعلها على متابعة تداولت صورة لكمامة مرصعة بالألماس، مع كتابتها تعليق ساخر يشير إلى أنها تخص الفنانة الإماراتية.

من المعروف عن أحلام حبها للمجوهرات وامتلاكها قطع ثمينة منها، وهذا ما دفع متابعة للتعليق على كمامة مرصعة بالألماس بأنها ستكون الخاصة بالنجمة الإماراتية من أجل مواجهة فيروس كورونا، حسب موقع مجلة ليالينا.

ونشر أحد الحسابات صورة لكمامة بإطار من الألماس ويتدلى منها حجراً كريماً، وجاء التعليق: (كمامة الفنانة أحلام).

وجاء رد فعل أحلام طريفاً على المنشور، من خلال إعادة نشر التغريدة عبر حسابها على (تويتر)، الأمر الذي دفع المتابعة لإبداء سعادتها الكبيرة بهذا الموقف قائلة: (أجمل شي صار لي هالسنة إعادة تغريدة ليا من الفنانة أحلام).