تعرف على سعر إطلالة إليسا الفارهة في برنامج (أغاني من حياتي)

حلت النجمة اللبنانية إليسا ضيفة على برنامج (أغاني من حياتي) الذي يذاع على MBC1 و MBCالعراق حيث غنت عدداً من أغنياتها إلى جانب أغنياتٍ لفَنّانين آخرين.

إليسا ظهرت بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا باللون الأسود طويلا ومنفوشا، ومكشوفا من منطقة الصدر، يحمل توقيع دار الأزياء العالمي alia.

وقد بلغ سعر الفستان حوالي 30.190 ألف ريال سعودي، أي حوالي 8000 دولار أميركي، ونسقت معه مجوهرات ناعمة، وتسريحة شعر ريترو، أما مكياجها فكان موفقاً، وهي معروفة باعتمادها السموكي.

ونالت إليسا إعجاب الجمهور بهذه الاطلالة المميزة، وحصلت على أكثر من 100 ألف إعجاب على صورها.

يذكر أن إليسا شاركت في إعلانات رمضان 2021 بإعلانين، الأول لأحد المنتجعات السكنية، والآخر لمستشتفى 57357.