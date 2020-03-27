تعرف على طريقة أحمد حلمي في مواجهة ملل الحجر المنزلي

وجه النجم الكوميدي أحمد حلمي ، نصيحة بطريقته الكوميدية إلى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، لتساعدهم على عدم الشعور بالوقت والملل بسبب البقاء في العزل المنزلي، في ظل الإجراءات الوقائية التي تتبعها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين المصريين، حيث فرضت الدولة حظر تجول لمدة أسبوعين لتقليل الكثافات فى الشوارع، حسب موقع اليوم السابع.

ونشر الفنان أحمد حلمى، صورة ليده وهي مغطاه بقفازات، والذي تعمد استخدامه في تغطيه ساعة يرتديها في يده، مطالبًا متابعيه بعدم التركيز مع الوقت والساعة حتى لا يشعروا بالملل خلال فترة بقائهم بالمنزل بسبب إجراءات حظر التجول والعزل المنزلي، وكتب حلمى فى تعليقه على الصورة: (دلوقت انسى الوقت.. متزهقش عشان عمرك ميتبعزقش.. خليك في البيت.. خليك آمن).