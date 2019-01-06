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تعرف على نشاطات مهرجان طيران الإمارات للآداب!

تعرف على نشاطات مهرجان طيران الإمارات للآداب!
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نشر 06 كانون الثاني/يناير 2019 - 07:43 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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مهرجان طيران الإمارات للآداب
مهرجان طيران الإمارات للآداب

هو مهرجان عالمي برعاية مؤسسة طيران الإمارات للآداب وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء و حاكم دبي. ينظّم المهرجان فعاليات ونشاطات أدبية بعدّة لغات منها العربية، الانكليزية، الفرنسية بالإضافة الى عدة لغات أخرى.

تتنوع هذه النشاطات ما بين جلسات لإلقاء الشعر وورش عمل للكتابة وندوات فكرية وحلقات أدبية لمناقشة الكتب وأهم المؤلفات.

يشارك الأطفال كما الكبار في هذا المهرجان الثقافي الرائد. كما ويقدّم المهرجان المنح التعليمية كجوائز للمشتركين الفائزين في المسابقات الأدبية.

دبي على موعد جديد مع هذا الحدث الثقافي المميّز في مارس 2019.

التاريخ01 مارس - 09 مارس 2019
الفئةمجتمع , عائلة , نمط حياة
الموقع فندق إنتركونتيننتال
الموقع الإلكترونيhttps://www.emirateslitfest.com/

 

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