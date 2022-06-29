  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. تعرف على وضع مارسيل خليفة الصحي بعد نقله الى المستشفى

تعرف على وضع مارسيل خليفة الصحي بعد نقله الى المستشفى

سهير العابد

سهير العابد

منشور 29 حزيران / يونيو 2022 - 04:24
مارسيل خليفة
مارسيل خليفة

يتواجد الفنان اللبناني مارسيل خليفة، في أحد مستشفيات العاصمة المغربية الرباط، وذلك بعد إصابته بوعكة صحية طارئة.

اقرأ ايضاًمارسيل خليفة يخضع لعملية جراحية طارئة في القلبمارسيل خليفة يخضع لعملية جراحية طارئة في القلب

ونشر مارسيل صورة له من داخل المستشفى على صفحته في (فيسبوك)، كما كتب تدوينة قال فيها: (لقد أجبرتني وعكة صحيّة طارئة على الاستشفاء في مستشفى بمدينة الرباط، فكنت أحسب أنني سألج إليه، مثل سائر الناس، شخصاً مريضاً يطلب العلاج للوعكة التي ألمّت به على حين غرة. لكني، وقد أخذت بالأطباء والممرضات من كل الجهات، وجدت اسمي يسبق بدني إلى نفوسهم وأيديهم، حتّى خشيت من أن يجردوا اسمي من بشريته، فلا يروا إليه إلاّ من خلال ما تبعثه رمزيته فيهم من معاني الموسيقى والأغنية).

وتابع: (عليّ أن أستدرك وأقول إنهم/ إنهنَّ قاموا/قمن بأكثر من واجبهم/واجبهن في تطبيبي وتمريضي، وأحاطوني بكل الحب وبأرفع مستويات الرعاية. لكني أشعر بأن ما تعرضت له من (تحرّش) عاطفي بفيض الحب الممنوح لي والمسكوب على صدري، بقدر ما أراحني وطمأنني إلى أني أدّيت رسالتي بنبل، أشعرني - في ذات الوقت - بالثمن الباهظ الذي يرتبه على المرء رأسمال الرمزية الذي يحمله).

وختم: (أطباء المستشفى وممرضاته، يا من سهروا/سهرن على راحتي، أصدقائي الذين تحمّلوا عبء هذه الوعكة، لكم مني كل الحب وكل العرفان على الصنيع الجميل).

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...