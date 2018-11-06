تعرّفوا على أبرز المحطّات الفنّية للفنّان رابح صقر في عيد ميلاده الـ58

الفنّان رابح صقر

يحتفل اليوم السادس من نوفمبر الفنّان الخليجي رابح صقر بعيد ميلاده الـ58، وهو واحد من الفنّانين السعوديين الذين يملكون مواهب متعددة سواء في الغناء أو التلحين أو العزف أو التوزيع، لذلك استحق لقب "موسيقار الخليج".

ومن خلال هذا المقال، سنتعرّف على أهم محطات حياته الفنّية خلال مسيرته المهنية الطويلة والتي انطلقت في عام 1982 عندما أصدر أول ألبوم له بعنوان "يا نسيم الليل"، وضم في وقتها 6 أغنيات باللغة العربية الفصحى.

ويعد رابح صقر أول فنّان خليجي يغني باللهجة العراقية في أغنية "شوف إيش سوي"، كما قام بتلحين أوبريت "يا دار" الذي شارك فيه 22 فنّان وكان ذلك عقب انتهاء أزمة الخليج، وخلال فترة التسعينيات قام بالإشراف الفنّي على عدد من الألبومات الغنائية لعمالقة الفن الخليجي منهم عبادي الجوهر وعبد الكريم عبد القادر.

وكان موسيقار الخليج قد توقّف عن الغناء لمدة خمس سنوات، ولكن استمر في التلحين والإشراف الفنّي إلى أن عاد للغناء في عام 2002 من خلال ألبوم "رابح 2002" الذي ضم 13 أغنية.

الجدير بالذكر أن الفنّان رابح صقر أهدى منتخب بلاده لكرة القدم أغنية من تلحينه وغنائه تزامنًا مع نهائيات كأس العالم في روسيا لعام 2018 بعنوان " يا سعودي".