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تعرّفوا على صديق رحمة حسن الذي رافقها في مهرجان القاهرة وأثار فضول الجمهور..فمن هو؟

تعرّفوا على صديق رحمة حسن الذي رافقها في مهرجان القاهرة وأثار فضول الجمهور..فمن هو؟
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