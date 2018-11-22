تعرّفوا على صديق رحمة حسن الذي رافقها في مهرجان القاهرة وأثار فضول الجمهور..فمن هو؟

رحمه حسن

تسببت الفنانة رحمة حسن بجدل كبير مترافقة مع حيرة وفضول من الجمهور، وذلك بعد أن ظهرت برفقة أحد الأشخاص دون الإعلان عن هويته أو عن أي شيء آخر، مما دفع متابعيها لطرح العديد من الأسئلة حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما.

وفيما بعد شاركت رحمه حسن صورة عبر حسابها على موقع إنستغرام برفقة ذات الشخص وعلقت قائلة: "أعز صديق من وقت طويل، شكرًا ليك، الصور كانت جميلة وكانت ليلة أجمل".

وبحسب تقارير صحفية تابعت حسابات الشخص الذي رافق رحمه حسن، اسمه هو محمد كمال الدين الحفناوي وشهرته "موكا"، ويعمل في الوسط الفني ولديه علاقات وصداقات مع عدد من الفنانين.

من ناحية أخرى، سبق للفنّانة رحمه حسن وأن أثارت موجة حادة من الجدل حولها بعد مشاركتها لجلسة تصوير البعض ذكر أن جزءًا كبيرًا من جسدها كان عاريًا، وخرجت فيما بعد لتوضيح الأمر وأكدت أن الصور خاصة وشخص ما قام بمشاركتها مع العامة دون علمها.