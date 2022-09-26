نتفليكس تطرح مسلسل الرعب DAHMER المبني على قصة حقيقية.. والجمهور يصفه بـ "الأكثر رعبًا"

شوقت منصة نتفليكس جمهورها في وقت سابق لـ مسلسل الإثارة والجريمة DAHMER الذي بدأ عرضه مؤخرًا، وشكل العمل المبني على قصة حقيقية صادمة عن قاتل يدعى جيفري دامر صدمة كبيرة للجمهول

تفاصيل مسلسل DAHMER

يدور المسلسل الشهير DAHMER في إطار الجريمة والإثارة، والمسلسل مقتبس من قصة حقيقية للقاتل المتسلسل "جيفري دامر" وهو القاتل الشهير باسم وحش ميلواكي، ويعتبر واحد من آكلي لحوم البشر في ميلواكي وهي منطقة في ولاية ويسكنسن الأمريكية.

جرائم جيفري دامر وقصته حتى وفاته

يتناول المسلسل تفاصيل طفولة القاتل المتسلسل جيفري دامر بالإضافة الى الجرائم البشعة والتي لا يتصورها عقل التي قام بها وأدّت الى إدانته، حيث كانت أول جريمة قام بها جيفري بعد شهر واحد من تخرّجه من المدرسة الثانوية، إذ قام بدعو صديقه لتناول الكحول ثم ضربه وخنقه حتى الموت وشرّح جثته ودفنه في فناء المنزل.

وفي أواخر الثمانينات بدأ في تنفيذ جرائم القتل في منزل جدّته في منطقة ميلواكي، حيث تضمنّت جرائمه مجامعة الميت وأكل لحوم البشر والمحافظة على الهيكل العظمي لأكثر من 17 رجل وصبي ما بين عامي 1978 و 1991.

وتم القاء القبض عليه في عام 1991 بعد أن تمكن أحد ضحاياه من الهرب، ومات جيفري داخل السجن بعد مقتله على يد أحد الأشخاص في عام 1994 مخلفًا وراءه أكثر قصة مرعبة.

ردة فعل الجمهور على مسلسل تفاصيل مسلسل DAHMER

شكل العمل صدمة كبيرة للجمهور حيث وصفوه بانه يحوي مشاهد قاسية ومقززة إلى جانب الرعب والتوتر النفسي الذي شكلته حلقات العمل.

وقال عدد من الجمهور إنهم لم يتمكنوا من استكمال مشاهدة بقية الحلقات نظرًا لقسوة المشاهد التي تضمنه العمل.

أبطال مسلسل DAHMER: