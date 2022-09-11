طرح المسلسل الكوري Suriname على "نيتفليكس".. إليك التفاصيل

بدأ عرض المسلسل الكوري الشهير Suriname على منصة "نيتفليكس" الالكترونية وذلك يوم الجمعة الماضية الموافق 9 سبتمبر من هذا الشهر 2022.

تفاصيل المسلسل الكوري Suriname

ومسلسل Suriname من تأليف الكاتب يون جونج بن، وهو من بطولة النجم الكوري الشهير "ها جانغ وو" والذي يجسّد دور البطولة في العمل.

ويدور المسلسل الكوري في اطار الاثارة والتشويق وقد قامت منصة "نيتفليكس" العالمية بطرح المسلسل كامل على منصتها والذي يتكوّن من ستة حلقات فقط، بسبب النجاح الكبير الذي حققه العمل.

قصة مسلسل Suriname

تدور قصة المسلسل حول رجل أعمال يزور مدينة سورينام في أميركا من أجل العمل، ولكن ينتهي به الأمر وهو محاط من عصابة مخدرات كوريين يعملون في أميركا الجنوبية.

وينضم رجل الاعمال في مهمة سريّة من قبل المخابرات الكورية من أجل القبض على رئيس عصابة المخدرات والذي يعمل كقس من أجل التغطية على اعماله، حيث يجد نفسه مضطرًا لأن يكون طرفًا في القبض على هذه العصابة

والعمل مبني على قصة حقيقية، ويعني اسم المسلسل قديسوا المخدرات، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية جدًا، ويعتبر واحد من انجح الاعمال الكورية.

أبطال مسلسل Suriname:

ها جونغ وو في دور كانغ إن غو

هوانغ جونغ مين في دور جيون يو هوان

جو وو جين في دور بايون كي تاي

بارك هاي سو في دور تشوي تشانغ هو

يو يون سيوك في دور ديفيد بارك

