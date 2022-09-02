نيتفليكس تكشف موعد عرض The Swimmers.. بطولة عربية مطلقة وقصة حقيقية

طرحت منصة "نيتفليكس" العالمية البوستر الرسمي للفيلم الدرامي المنتظر The Swimmers عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي سيعرض في مهرجان تورنتو السينمائي.

تفاصيل عرض فيلم The Swimmers

شاركت منصة نيتفليكس العالمية البوستر الرسمي الخاض بـ الفيلم العالمي الشهير The Swimmers، حيث حددت موعد عرض الفيلم والذي سيكون في افتتاحية مهرجان تورنتو السينمائي في الثامن من سبتمبر الحالي لعام 2022.

كما أن الفيلم سيكون متواجد ومعروض على قناة نيتفليكس بدءًا من يوم 23 نوفمبر القادم وذلك بحسب بيان رسمي صادر عن المنصة العالمية.

تفاصيل حول فيلم The Swimmers

واللافت في هذا العمل المنتظر أنه من بطولة عربية مطلقة حيث يشارك فيه نخبة من النجوم العرب من أبرزهم: "ناتالي عيسى، منال عيسى، ماتيا شفايغوفر، أحمد مالك، جيمس كريشنا فوليد وكندة علوش وغيرهم.

كما ان هناك مشاركة عربية في الكتابة والإخراج، حيث ان فيلم The swimmers من اخراج سالي الحسيني وكتابتها، بالإضافة الى الكاتب المسرحي جاك ثورن واخراج تيم بيفين وواريك فيلنر.

قصة فيلم The swimmers

تدور قصة الفيلم المنتظر حول شقيقتين سارة ويسرا مارديني ورحلتهما كـ لاجئتين من الحرب السورية إلى أولمبياد ريو دي جانيرو خلال عام 2016، حيث استغلت الشقيقتان قدرتهما في رياضة السباحة للقيام ببعض عمليات الانقاذ بالاضافة للمشاركة في مسابقات عالمية.

والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية بكافة تفاصيلها، ومن المتوقع أن يحقق العمل النجاح المتوقع له.