تعليقا على تشابك يديهما: حلا شيحة تبرر علاقتها بمحمد رمضان

تعرضت الفنانة حلا شيحة لهجوم ناري من رواد مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد نشرها صورة من كواليس تصوير مسلسل ( زلزال) مع الفنان محمد رمضان، حيث اعترض الجمهور على تشابك أيدي حلا ورمضان فى الكواليس، ووجهوا لها الاتهامات، لاسيما أنها كانت ترتدي الحجاب منذ وقت قصير.

وفيما تتلقى صفحة حلا شيحة التعليقات النارية، اضطرت الأخيرة إلى الرد بكل قوة على الجمهور وعلقت قائلة : ( اللي مش حابب وشايف أن الصفحة دي مش عاجباه ياريت ما يعلقش تاني.. دي صفحة فنية.. أهلا بالتعليقات الإيجابية والباقي لا يعنيني.. محمد رمضان ده زميل و اخ وهو متزوج و بيحب زوجته وربنا يخليه ليها و لأولاده)، حسب اليوم السابع.

مسلسل (زلزال) تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين ومنى عبد الغني وهنادي مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.

ويعد المسلسل هو العمل الأول للفنانة حلا شيحة بعد عودتها إلى التمثيل وخلعها الحجاب، عقب أكثر من 12 عاما من الاعتزال.