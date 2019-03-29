أول تعليق من سمية الخشاب على طلاقها من أحمد سعد و الأسباب صادمة!

أعلن المطرب أحمد سعد انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب في خبر كان بمثابة الصدمة لكثير من المتابعين لقصة الحب القوية التي جمعت بينهما منذ قرابة العام ونصف.

سعد أعلن الخبر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورة له برفقة ولديه وعلق عليها قائلا: (انا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب ...، أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمني ربنا يقدرني علي الحب والعطاء لأغلي حاجة عندي ....، أولادي).

سمية من جانبها أعلنت في تصريحات صحفية بأنها قد انفصلت بالفعل عن الفنان أحمد سعد، ولكنها أقامت دعوى خلع ضده، وليس حسبما ذكر بأنه طلقها.

وأوضحت سمية الخشاب، أنها رفعت الدعوى اليوم، للضرر، مشيرة إلى أن الانفصال تم منذ فترة ولكن سعد كان يعاني من أزمة صحية لذا قررت سمية عدم الإفصاح عن وقوع الانفصال في حينه.

مصدر مقرب من الفنانين كشف عن التفاصيل الكاملة التي أدت لانفصال سمية الخشاب وأحمد سعد، موضحا أن الأزمة بدأت مبكراً وتحديداً في شهر فبراير /شباط الماضي حين علمت سمية - التي كانت قد أتمت عامها الـ 52 منذ شهور قليلة - برفض أحمد سعد التام لإنجاب طفل منها، مما أدخلها في نوبة حزن شديدة وهي التي كانت تحلم كثيراً أن تكون أم، حسب موقع مجلة سيدتي.

مازاد الطين بلة -حسب رواية المصدر- هو تعرض سمية للضرب أكثر من مرة على يد أحمد، لدرجة دخولها المستشفى مرتين جراء تعرضها للضرب على يده، وهو ما جسدته سمية كاملاً في الفيديو كليب الأخير لها والذي حمل عنوان (بتستقوي)، والذي تناول موضوع عنف الأزواج ضد زوجاتهن، وهو ما أشعل غضب سعد وأوصل العلاقة بينهما إلى خط النهاية.