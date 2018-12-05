تعليق غير متوقع من طليق رانيا يوسف بعد أزمة الفستان الفاضح، هذا ما قاله!

رانيا يوسف

شغلت الفنانة المصرية رانيا يوسف في الآونة الأخيرة أقلام الصحافة المحلية والعالمية، وذلك بعد أزمة الفستان الشهير الذي اختارته لتطل به خلال الحفل الختامي في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ40.

وبعدما تداول الجميع الأمر لعدة أيام، وجاءت التعليقات من هنا وهناك سواء من المتابعين أو من الفنانين، جاء اليوم أول تعليق من طليق الفنانة رانيا يوسف رجل الأعمال طارق عزب، ولم يكن كلامه متوقعًا بالنسبة لشخصين منفصلين.

وفي التفاصيل، قام طليق الفنانة المصرية بمشاركة خبر تنازل أحد المحامين الذين قدموا بلاغًا للنائب العام عن قضية الفستان الذي شغل الرأي العام، وكتب تعليقًا قال فيه: "ألف مبارك يا رانيا وربنا يوفقك ويكرمك".

View this post on Instagram الف مبروك يا رانيا و ربنا يكرمك و يوفقك A post shared by Tarek Azab (@azabtarek) on Dec 3, 2018 at 5:19pm PST

الجدير ذكره، أن أزمة فستان رانيا يوسف قاربت على الانتهاء، حيث قدمت الممثلة المصرية اعتذارًا لما حدث وأكدت أنها لم تكن تقصد أن تظهر بطريقة غير لائقة تثير غضب المجتمع المصري، وعلى الجهة الأخرى، سحب المحامين البلاغ ضدها وبدأت الأمور بالعودة لمجراها الطبيعي.