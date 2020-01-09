تعليق فيفي عبده على طلاق أصالة يثير الجدل!

أثارت الفنانة فيفي عبده ، جدلا واسعا عبر (انستجرام) بعد تعليقها الغريب على منشور الفنانة أصالة، والتي أعلنت فيه انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

وعلقت فيفي (بإيموشن حب) وانهالت التعليقات تهاجم الفنانة مستغربة لموقفها خاصة أنها حالة طلاق وليست حالة سعيدة، وجاء تعليقات عليها مثل: (إيه يا فيفي دي اتطلقت مش خلفت)،(إنتي فرحانة واللا إيه؟).. (تعليقك قتلني ضحك يافوفة)، حسب موقع بوابة الأهرام.

يذكر أن أصالة أعلنت انفصالها بشكل رسمي صباح أمس الإثنين، عن المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عامًا، ونشرت أصالة صورة مع العريان عبر حسابها الشخصي عبر (إنستجرام) علقت عليه قائلة: (بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي).