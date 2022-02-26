تعيين تامر حسني سفيرا لنشر الوعي البيئي في العالم

ضمن سلسلة السباقات المبتكرة للسيارات الكهربائية تم اختيار الفنان المصري ​تامر حسني​ ليكون سفيراً عالمياً لـ(إكستريم إي)، بهدف نشر الوعي بقضايا البيئة.

وأصدرت المسابقة بياناً بهذا الشأن، قالت فيه: (إن تامر المتعدد المواهب الذي صاغ ألبومات وأغنيات وأفلاماً تصدّرت الترتيب في مصر والشرق الأوسط، سيجلب دعماً لمبادرة التسابق الهادفة من أجل الكوكب، والتي تبدأ في عام 2022 في بيئة صحراوية مبهرة).

وعلق تامر على اختياره، قائلا: (إن سباقات (إكستريم إي) مثيرة جدا، وأشعر بالفخر لتولي هذا المنصب الجديد).

وأضاف: (معاً نتشارك لرؤية مستقبل مستدام لأطفالنا يحمي البيئة. أشعر بشغف حيال هذه الأهداف، وأتطلع إلى مشاركة المزيد عنها مع جمهوري).

من جهة أخرى، أعلن الفنان تامر حسنى انضمام الفنانة هدى المفتي لأسرة فيلمه الجديد (بحبك) الذي بدأ تصويره منذ أيام، ويخوض حسنى من خلاله تجربة الإخراج السينمائي لأول مرة.

فيلم (بحبك) تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.