تغريدة غاضبة لمحمد هنيدي و السبب قطة

نشر الفنان محمد هنيدي صورة جديدة على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات ( تويتر) و علق على الصورة قائلا: (اتربينا من واحنا صغيرين على حديث وقصة دخول امرأة النار في قطة بسبب انها حبستها ، بس في ناس ولا اتربت ولاتعرف ربنا انها تعمل في كائن برئ كدة)، حسب موقع صدى البلد.

هذا و تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصورا يظهر فيه مجموعة من الفتيات يعذبن قطة صغيرة بشكل وحشي، مما أدي إلي إستياء الكثيرين عبر مواقع السوشيال الميديا.