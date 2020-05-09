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تغريدة غاضبة لمحمد هنيدي و السبب قطة

منشور 09 أيّار / مايو 2020 - 03:43
محمد هنيدي
محمد هنيدي

نشر الفنان محمد هنيدي صورة جديدة على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات ( تويتر) و علق على الصورة قائلا: (اتربينا من واحنا صغيرين على حديث وقصة دخول امرأة النار في قطة بسبب انها حبستها ، بس في ناس ولا اتربت ولاتعرف ربنا انها تعمل في كائن برئ كدة)، حسب موقع صدى البلد.

هذا و تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصورا يظهر فيه مجموعة من الفتيات يعذبن قطة صغيرة بشكل وحشي، مما أدي إلي إستياء الكثيرين عبر مواقع السوشيال الميديا.

 


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