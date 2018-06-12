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نادين نجيم ترد بعد تصريحات تيم حسن عن سبب مغادرتها الهيبة: "شكرًا لقيت مطرحي بالمكان صح"

نادين نجيم ترد بعد تصريحات تيم حسن عن سبب مغادرتها الهيبة: "شكرًا لقيت مطرحي بالمكان صح"
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