تيم حسن و نادين نجيم

علقت نادين نسيب نجيم على كلمات تيم حسن ضمن برنامج "مجموعة إنسان" والتي أكد فيها أن خروجها من مسلسل "الهيبة - العودة" تم من وراء ظهره، ولكن تغريدتها ألمحت بوجود خلافات بينهما.

فقد كتبت النجمة اللبنانية: "فعلاً الموضوع صار ورا ضهري ويلّي صار الحمدالله صار لخيري بغض النظر عن الأسباب"، معبرة عن سعادتها بالعمل على مشروع مسلسل "طريق" مع النجم عابد فهد.

وأكملت نادين نسيب نجيم في تغريداتها بقولها: "وشكراً لقيت مطرحي بالمكان الصح وبالتوفيق للجميع"، كما كتبت أيضاً: "كل إنسان بأي مجال يلي كان بيحصد على قد تعبه و شطارته ... من لما كنا صغار بالمدرسة لحد هل اللحظة".

فعلاً الموضوع صار ورا ضهري ويلّي صار الحمدالله صار لخيري بغض النظر عن الأسباب وشكراً لقيت مطرحي بالمكان الصح وبالتوفيق للجميع https://t.co/CrIehtKhOJ — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) ١٠ يونيو ٢٠١٨

ورغم أن النجمة اللبنانية صرحت قبل شهور أنها غادرت المسلسل بسبب صغر حجم الأدوار النسائية بها، إلا أنها للمرة الأولى تلمح لوقوع خلافات مع إدارة المسلسل ومع بطله.

وفي آخر التقارير، تبين أن المخرج سامر البرقاوي أعلن أن هناك جزء ثالث من مسلسل الهيبة والذي سيكون امتداد للجزء الأول بعكس الجزء الثاني، ولكن ما مصير شخصية نادين نجيم "عليا"؟

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