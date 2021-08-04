تغريم عمرو أديب بتهمة سب و قذف محمد رمضان و الأخير يرد

قضت محكمة مصرية بتغريم الإعلامي المصري عمرو أديب مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه (636 دولارا)، وذلك في دعوى السب والقذف المقامة من الفنان المصري محمد رمضان.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن رمضان تقدم بدعوى أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويضا ماليا قدره 100 ألف جنيه.

وتضمن نص الدعوى إن (الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد لرمضان وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية).

وسبق لعمرو أديب التقدم بـ 4 بلاغات ضد رمضان لـ(غطرسته)، معلناً أن أي أموال سيحصل عليها من هذه القضايا سيتبرع بها لمستشفى أبو الريش للأطفال وسيضع من جيبه مبلغا مماثلا.

وأوضح أديب أن حقه سيحصل عليه بالقانون، وما ستسفر عنه أحكام القضاء سيمتثل له، وتابع قائلا: (أنا مش بلطجي.. مش باخد حقي بايدي.. ولا بالشتيمة ولا بالتهزيق).

وفي أول تعليق لمحمد رمضان، نشر مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع (إنستجرام)، ومزجه بأغنيتي (ثابت ومافيا).

وعلق محمد رمضان على الفيديو: (الحمد لله ثم شكرًا للقضاء المصري العادل النزيه).