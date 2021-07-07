محمد رمضان وحفيدة صدام حسين معًا.. وتناديه بلقبه المفضل!

نشرت حفيدة رئيس العراق الراحل صدام حسين، "حرير حسين كامل" ابنة "رغد صدام حسين"، صورة لها تجمعها بالنجم المصري "محمد رمضان".

وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" بـ : "نمبر 1"، وأضافت: "نورت يا بطل وخليك ثابت". واختارت أن تنهي جملتها باسم أجدد أغنية طرحها الفنان المصري محمد رمضان.

وبدوره علق محمد رمضان على الصورة التي نشرتها حرير حسين كامل بـ "إموجي" قلب أحمر. ولم يقوم بنشر أي صورة تجمعه بحفيدة صدام حسين عبر حساباته الرسمي على السوشال ميديا.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة بشكل كبير، فعلق أحدهم: " والله انتي Number one أصلن له الشرف انو تصور وياج الصديقه العزيزه حرير المرتبه الله يوفقج بحياتج."

وحصلت الصورة على أكثر من 16 ألف إعجاب في أقل من 24 ساعة.

من هي حفيدة صدام حرير حسين كامل

هي حرير بنت حسين كامل حسن المجيد، وبنت رغد صدام حسين المجيد، أبو حرير هو ابن ابن عمّ الرئيس صدام، وأمها هي رغد بنت صدام، وُلدت حرير في 19 تموز عام 1986، وأصيبت بالربو منذ الطفولة،، سمّاها جدّها صدام بهذا الاسم بعد أن فتح صفحة من المصحف وبدأ بالقراءة فوجد كلمة حرير مناسبة للتسمية، وكان صدام هو الذي يُسمي حفيداته. حسب ويكبيديا.

يذكر أنها هي من ألفت كتاب "مذكرات"، احتوى على أخبار متعلقة بحياتها وعائلتها، وخاصة جدها صدام حسين وأباها حسين كامل.