تعرف على السبب الحقيقي لتغيب نجلاء فتحي عن عزاء زوجها

نجلاء فتحي و زوجها

صرح المخرج محمد خضر، زوج ابنة نجلاء فتحي، بأن النجمة القديرة تتواجد في المستشفى منذ ثاني يوم بعد جنازة زوجها الإعلامي حمدي قنديل.

وتابع فى تصريحات لموقع اليوم السابع: (اليوم حاولت الخروج من المستشفى لتتلقي عزاءه ولكن الدكتور أصر على تواجدها بالمستشفى لأنها تعاني من أزمة نفسية بعد صدمتها برحيل حب عمرها).

وانتهت، مساء الخميس، مراسم عزاء الكاتب الكبير، الراحل حمدي قنديل، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير بالقاهرة، وكان شقيق وعائلة الراحل في استقبال المُعزين.