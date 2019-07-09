تغيير جذري على شكل الفنانة السورية رنا الأبيض وهكذا كشفت عن عمرها الحقيقي (صور)

أطلت الفنانة السورية رنا الأبيض على محبيها بشكل وإطلالة مختلفة تمامًا عن ما كانت عليه في السابق، وقامت بمشاركة متابعيها مجموعة من الصور لإطلالتها الجديدة، وصادف في نفس الوقت يوم ميلادها لتكشف أمام الجميع عن عمرها الحقيقي دون أي تردد.

وبعد أن تفاعل الجمهور مع رنا الأبيض وتغييرها الجذري لتسريحة شعرها ومكياجها، كشفت بتعليقها على إحدى الصور عن عمر الحقيقي وقالت: " أجمل ما في التقدم بالعمر أنه يجعلك تستصغر أمورا كثيرة كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك.. وفتنا بالأربعين وبلشنا نقول حكم.. وفهمنا شو يعني كبرنا بس القلب شباب".

على الصعيد الفني، شاركت الفنانة رنا الأبيض في سباق رمضان الدرامي لعام 2019 من خلال مسلسل "عطر الشام 4" بدور مطيعة، بالإضافة إلى مشاركتها في بطولة المسلسل الكوميدي "حركات بنات" بدور هيفاء، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل "الجوكر" مع عبير شمس الدين وغيرها من النجوم السوريين.

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