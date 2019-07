قصي خولي ومراد يلدريم في عمل فني جديد بالإضافة إلى نجوم عرب آخرين (صور)

النجم التركي مراد يلدريم في دور مُراد ‏ Türk yıldız Murat Yıldırım, Murat rolünü canlandıracak @mrtyldrm #الخطر_بيقرب #فيلم_ماكو #العبارة_سالم_أكسبريس

A post shared by Mako Movie - فيلم ماكو (@makomovie.eg) on Jul 8, 2019 at 9:54am PDT