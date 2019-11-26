تغيير جذري في ملامح شيرين سيف النصر يصدم الجمهور..شاهدوا كيف أصبحت في أحدث ظهور لها‎

بعد غياب طويل عن الأضواء والكاميرات، صدمت الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر الجمهور في أحدث ظهور لها، حيث بدت وكأنها شخص آخر، وتغيرت ملامحها كليًا في الصور الجديدة التي ظهرت فيها خلال تواجدها في المحكمة لحضور جلسة التحقيق في قضية السرقة التي تعرضت لها منذ فترة.

وكان روّاد مواقع التواصل قد تداولوا خلال الساعات الماضية صور لشيرين سيف النصر صدمت كل من شاهدها، فبعد أن كانت أيقونة للجمال والنعومة خلال فترة نجوميتها في التسيعينيات، بدت في أحدث ظهور بوزن زائد ونظارات طبية، ووصل الأمر في البعض إلى التشكيك في أن الشخص الذي في الصور هو نفسه النجمة المصرية المعتزلة.





والتقطت هذه الصور الحديثة لصاحبة الـ51 عامًا شيرين سيف النصر خلال تواجدها في المحكمة لحضور الجلسة المتعلقة باتهام صديقتها المقربة بسرقة مجوهراتها التي قدرت قيمتها بـ5 مليون جنيه.

واعتزلت الفنانة شيرين سيف النصر الفن منذ 15 عامًا، ومن أبرز أعمالها التي لا زالت عالقة في أذهان محبيها، فيلم "أمير الظلام" مع الزعيم عادل إمام.

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